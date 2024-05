De politie wil meer geld en systemen om grip op cybercrime te houden, zo schrijven korpschef Janny Knol en de voorzitters van de Centrale Ondernemingsraad en politievakbonden in een open brief aan de partijen in de Tweede Kamer (pdf). In de brief laat de politie weten dat er meer digitale dreigingen zijn en er ruimte nodig is voor investeringen in professionalisering van mensen en vernieuwing van systemen en werkprocessen. "Zodat de politie (digitaal) bij de tijd is."

Vorige week liet Knol al via de website van de politie weten dat zichtbaarheid in de wijk en op het web voor de politie heel belangrijk is. De korpschef zegt dat de politie structureel 200 miljoen euro nodig heeft om haar werk te doen. "Zonder dit extra geld kan de organisatie niet blijven doen wat ze nu doet." Tegenover het NOS Radio 1 Journaal stelt Loes Thissen, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, dat de digitalisering onvoldoende naar voren komt in het onderhandelingsakkoord.

"Criminaliteit speelt zich niet alleen af in de fysieke wereld, maar ook in de digitale. Wil je daar goed op aangesloten blijven, dan heb je systemen nodig om grip te houden op online criminaliteit. Daarnaast moeten onze mensen ook de kennis hebben om daar een antwoord op te kunnen bieden", aldus Thissen.