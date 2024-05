ProRail implementeert 'Smart Monitoring Room' voor continue monitoring

ProRail heeft vorig jaar een 'Smart Monitoring Room' geïmplementeerd waar beelden van diverse camera's bij elkaar komen en continue monitoring mogelijk is, zo laat de spoorwegbeheerder in de Jaarverantwoording 2023 weten (pdf1, pdf2). "ProRail beschikt over steeds meer camera’s in de nabijheid van spoor en stations. Het is daarom dat we de klassieke cameratoezichtruimte aanpassen naar een Smart Monitoring Room waarbij de diverse beschikbare camerabeelden bijeen komen. Door continue monitoring dragen we zowel bij aan de preventieve taak als aan de repressieve taak."

Daarnaast is ProRail in januari begonnen met een landelijk uitrol van flitscamera’s bij geselecteerde overwegen. De camera's moeten automobilisten, brommerrijders en vrachtwagen- en buschauffeurs die het rode licht bij spoorwegovergangen negeren flitsen en beboeten. Vanaf februari is begonnen met de handhaving met flitscamera’s bij overwegen. "Middels uitgebreide proeven in Hilversum en Bunnik is in 2023 aantoonbaar gemaakt dat de camera’s gedetailleerd kunnen waarnemen als wegverkeer (niet alleen automobilisten) overtredingen begaan maar is ook gebleken dat door de aandacht (en het opmaken van een proces-verbaal door onze BOA’s) het aantal overtredingen afneemt", aldus de spoorvervoerder.