EFF: aanklager maakt gebruik van Signal, Telegram en Tor verdacht

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is niet te spreken over de aanklacht van de Amerikaanse staat Georgia tegen activisten, omdat daarin het gebruik van Signal, Telegram en Tor verdacht wordt gemaakt. In de zaak zijn verschillende activisten van de 'Stop Cop City' campagne aangeklaagd. De campagne is een initiatief van de Atlanta Forest-beweging en probeert te voorkomen dat er een groot politiecomplex in het Weelaunee Forest wordt gebouwd.

Volgens de aanklager hebben verschillende personen van deze beweging zich tijdens de campagne schuldig aan misdrijven gemaakt. In de aanklacht wordt ook het gebruik van Signal, Telegram en Tor door de verdachten genoemd. "Communicatie tussen de Defend the Atlanta Forest-leden is vaak gehuld in geheimzinnigheid, waarbij geraffineerde technologie wordt gebruikt om te voorkomen dat politie hun communicatie kan inzien en informatie achterhalen." Vervolgens wordt het gebruik van Tor, Signal en Telegram genoemd.

"Ondanks wat het bombastisch taalgebruik lezers doet geloven, is het installeren van Signal en Tor geen initiatie in een donkere cultus van wetsovertreders. De 'geraffineerde technologie' die hier wordt gebruikt zijn apps die gratis, populair, openlijk verspreid en breed toegankelijk zijn voor iedereen met een internetverbinding", aldus de EFF. De burgerrechtenbeweging stelt dat de aanklacht doet geloven dat iedereen die dergelijke apps gebruikt de intentie heeft om politiesurveillance te dwarsbomen. Daardoor zou elke rechter of verslaggever die de aanklacht lees op het eerste gezicht kunnen denken dat iedereen die de app gebruikt alleen politie wil omzeilen.

"Het feit dat deze apps het lastiger voor politie maken om toegang tot communicatie te krijgen komt juist doordat de encryptieprotocol berichten tegen iedereen beschermt die ze niet zouden moeten krijgen, waaronder de provider van gebruikers, hackers op het lokale netwerk of Signal zelf", merkt de burgerrechtenbeweging op. Door het gebruik van antisurveillancetechnologieën verdacht te maken wordt er een gevaarlijk precedent geschept voor iedereen die gewoon niet gevolgd wil worden, aldus de EFF.