NFI wil AI breder gaan inzetten bij analyseren van forensische data

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wil AI breder gaan inzetten, onder andere bij het analyseren van forensische data. Dat is volgens het Instituut nodig vanwege de personeelsschaarste. "Om het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige personeelsschaarste, zetten we naast het opleiden van de huidige en toekomstige werknemers, ook in op verdere automatisering van methoden en processen", zo stelt het NFI in de vandaag verschenen Stand van de Uitvoering (pdf).

Naast het automatiseren van werkzaamheden kan digitalisering en automatisering ook de toepassing van forensische methoden verbeteren, aldus het NFI. "Eén van de mogelijkheden is het inzetten van AI om medewerkers te ondersteunen bij het analyseren van meetgegevens en forensische data. We moeten als keten kijken hoe we deze mogelijkheden breder kunnen inzetten. Dat vergt het opbouwen van kennis van het potentieel en de tekortkomingen van AI, bij iedereen die betrokken is bij het forensisch proces."

Marc Elsensohn, algemeen directeur van het NFI, laat weten dat de inzet van geavanceerde data-analyse en AI een steeds belangrijkere rol in het forensisch onderzoek spelen. "De data zijn nodig om metingen te duiden, om onderzoek te doen voor innovaties, om zaaksoverstijgende verbanden en patronen te signaleren én om trends in criminaliteit te herkennen."

Volgens het NFI neemt niet alleen de hoeveelheid te beheren data steeds verder toe, ook de toegang en het beheer vormen een steeds grotere uitdaging. "Zowel technisch, organisatorisch, juridisch als ethisch", zo staat in het document vermeld. Het Instituut voegt toe dat overheden verplicht zijn om data beschikbaar te stellen, maar commerciële partijen niet. "Met de ingezette beweging om in het forensisch onderzoeksveld meer gebruik te maken van commerciële en (semi-)private partijen naast het NFI, zijn dan ook afspraken nodig over de opslag, het beheer, de toegang, overdracht en beveiliging van data."