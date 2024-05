België komt met nieuw voorstel voor EU-brede controle van chatberichten

België heeft een nieuw voorstel gepresenteerd voor EU-brede controle van chatberichten van burgers. Wie niet met de controle akkoord gaat kan geen afbeeldingen en video's meer versturen. EU-voorzitter België hoopt zo de landen die eerder dwars lagen over de streep te trekken.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers zouden worden gecontroleerd. Eind vorig jaar bleek dat het Europees Parlement tegen het voorstel van de Europese Commissie is en kwam met een eigen voorstel.

De Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen en die is er nog altijd niet. EU-voorzitter België probeert nu met voorstellen te komen waarover de lidstaten het eens kunnen worden. Het nieuwste voorstel betreft een verplichting voor communicatie-apps om video's en afbeeldingen van gebruikers te controleren en wanneer die verdacht worden bevonden naar een Europees centrum en de politie te sturen, aldus Patrick Breyer, Europarlementariër voor de Piratenpartij. Gebruikers moeten echter met de controle akkoord gaan. Wanneer er geen akkoord wordt gegeven zal het niet mogelijk zijn om afbeeldingen en video's te versturen.

Bij de detectie wordt gecontroleerd op bekend en onbekend misbruikmateriaal. Experts hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat detectie van onbekend materiaal zeer foutgevoelig is. Nederland heeft eerder al aangegeven dat het vanwege deze reden tegen het toevoegen van detectie van onbekend materiaal is.

Volgens Netzpolitik.org is er alleen een PowerPoint-presentatie van het Belgische voorstel beschikbaar. Daaruit zou blijken dat detectiebevelen niet voor versleutelde content gaan gelden. Veel chatapps maken echter gebruik van end-to-end encryptie. Daarnaast is ook onduidelijk hoe de controle precies gaat werken en hoe wordt gegarandeerd dat autoriteiten op een later moment niet besluiten om detectie alsnog te verplichten, aangezien apps al van de benodigde software hiervoor zijn voorzien. Morgen wordt het onderwerp opnieuw in Brussel besproken.