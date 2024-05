Softwarebedrijf krijgt boete voor datalek door zwak admin-wachtwoord

Het Singaporese softwarebedrijf PPLingo, dat via LingoAce.com online lessen aanbiedt, heeft van de Singaporese privacytoezichthouder een boete van omgerekend 50.000 euro gekregen. Een aanvaller wist via het admin-wachtwoord 'lingoace123' toegang tot systemen te krijgen en zo de persoonlijke gegevens van meer dan een half miljoen personen te stelen (pdf).

Volgens de Singaporese privacytoezichthouder PDPC wist de aanvaller het admin-wachtwoord via een bruteforce-aanval te achterhalen. Via het wachtwoord werd er toegang verkregen tot LingoAce, een online platform waar jongeren allerlei lessen kunnen volgen. Bij de aanval werden gegevens van meer dan 300.000 leerlingen, 244.000 ouders, 9400 leraren en 500 medewerkers gecompromitteerd.

In het geval van ouders ging het onder andere om naam, telefoonnummer, e-mailadres, WhatsApp-/WeChat-account en adresgegevens. In het geval van leraren ging het ook om salarisgegevens, banknaam, rekeningnummer en identiteitskaartnummer. Na ontdekking van de aanval meldde het softwarebedrijf dit bij de privacytoezichthouder, die een onderzoek instelde.

Uit het onderzoek blijkt dat het wachtwoordbeleid van PPLingo tekortschoot. Zo was er geen wachtwoordbeleid voor het gecompromitteerde admin-account, behalve dat het wachtwoord minimaal acht karakters moest hebben. Verder stelt de PDPC dat er geen verplichting was om wachtwoorden te wijzigen. Het wachtwoord 'lingoace123' was meer dan twee jaar in gebruik toen de aanval plaatsvond. Tevens werden er geen eisen gesteld aan de complexiteit van het wachtwoord en was dat te raden. Volgens de toezichthouder heeft het softwarebedrijf dan ook nalatig gehandeld en is een boete van omgerekend 50.000 euro op zijn plaats.