AP wil dat BKR gegevens niet bewaart na afloop van kredietovereenkomst

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) moet kredietgegevens na afloop van een kredietovereenkomst niet bewaren, zoals nu het geval is, maar verwijderen. Dat vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op dit moment geldt er een bewaarperiode van vijf jaar. Het kabinet wil dit via nieuwe regels voor kredietregistratie naar drie jaar terugbrengen, maar dat is volgens de AP nog steeds te lang.

Wanneer mensen geld lenen bij de bank, een telefoonabonnement afsluiten of ergens iets kopen op afbetaling, moet de bank of telecomprovider inschatten of iemand in staat is om de rekening te voldoen. Daarvoor wisselen deze partijen informatie uit met het BKR. De stichting heeft financiële gegevens van meer dan tien miljoen mensen. Het gaat onder meer om naam, adres en geboortedatum, of diegene ooit rood stond en zo ja, hoe lang, of diegene ooit een betalingsachterstand had en de hoogte en looptijd van eventuele leningen.

De privacytoezichthouder stelde in 2019 dat nieuwe wetgeving nodig is om er voor te zorgen dat bij kredietregistratie vastgelegde persoonsgegevens beter worden beschermd. "Want zulke wettelijke regels zijn er nog niet voor het al decennia oude stelsel, waarin wel steeds meer persoonsgegevens van mensen omgaan. Dat er nu een wetsvoorstel ligt, is een stap in de goede richting. Maar het voorstel moet nog wel worden verbeterd", aldus de AP.

Het zit de Autoriteit Persoonsgegevens vooral dwars dat BKR kredietgegevens van mensen onnodig mag bewaren. Volgens het nieuwe wetsvoorstel mag de stichting gegevens standaard bewaren tot drie jaar nadat iemands kredietovereenkomst, zoals een lening bij de bank, is afgelopen. Dit is korter dan de vijf jaar die nu in de praktijk geldt, maar nog steeds te lang, vindt de AP. De toezichthouder wil dat BKR gegevens helemaal niet bewaart na afloop van een kredietovereenkomst, tenzij er een aantoonbare, in de wet omschreven noodzaak is om dat wel te doen.

'Schone lei'

"Het doel van kredietregistratie is om te voorkomen dat mensen te veel krediet opnemen en in de schulden raken. Lost iemand een krediet af zonder dat er ernstige afbetalingsproblemen ontstaan, dan is er dus geen noodzaak om gegevens nog te blijven bewaren. Je moet verder kunnen met een schone lei", zegt AP-bestuurslid Katja Mur. Ze voegt toe dat de AVG het verbiedt om meer gegevens te verzamelen en te bewaren dan nodig.

Daarnaast vindt de AP dat het wetsvoorstel beter duidelijk moet maken wat voor soort financiële overeenkomsten straks geregistreerd kunnen worden bij BKR, en vanaf welk bedrag. De nieuwe wet sluit niet uit dat straks bijvoorbeeld ook een abonnement op een streamingdienst voor tv al gaat gelden als een krediet dat wordt geregistreerd bij BKR.