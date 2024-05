GGD bezorgd over problematisch gebruik social media door jongeren

De GGD'en maken zich zorgen over het gebruik van social media door jongeren. Dertien procent van de jongeren loopt risico op problematisch gebruik van social media, in 2019 was dat nog acht procent, zo laat de vandaag verschenen Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 weten (pdf). Onder meisjes loopt zeventien procent risico op problematisch socialmediagebruik, tegenover negen procent bij jongens.

"Als jongeren het gebruik van social media niet meer onder controle hebben, kunnen er problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Er is dan sprake van problematisch gebruik van social media", aldus de Gezondheidsmonitor. "Dit kan negatieve effecten hebben op verschillende aspecten van gezondheid, zoals mentaal welbevinden, eenzaamheid en slaap." Door het socialmediagebruik zeggen jongeren slaap tekort te komen of hun huiswerk af te raffelen.

"Als je veel op social media zit, kan dat psychische klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld angst, depressie en slaapproblemen", laat JouwGGD.nl weten, een website van GGD’en en JGZ-organisaties in Nederland. "Iemand die veel last heeft van FOMO kan ook lichamelijke reacties krijgen, zoals zweten, nervositeit en hartkloppingen." Daarbij wordt gewezen naar de Fear of Missing Out (FOMO).

“Dit zijn zorgwekkende uitkomsten” aldus Andre Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. "We streven naar een gezonde generatie in 2040, maar we zien juist het tegenovergestelde gebeuren: de ervaren gezondheid van jongeren verslechtert en ongezond gedrag neemt toe. We moeten dus het tij keren, passende maatregelen nemen voor het te laat is. Deze cijfers geven juist aan dat het nieuwe Kabinet extra moet inzetten op preventie."