OM eist twee jaar cel tegen vermeende gebruiker Genesis Market

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een veertigjarige man uit Leeuwarden die gebruiker van de Genesis Market zou zijn geweest een gevangenisstraf van twee jaar geëist. Met gestolen data die via de marktplaats werd verhandeld zou de Leeuwardenaar bij drie slachtoffers ruim negenhonderd euro van de bankrekening hebben gestolen, zo meldt Omroep Friesland.

Via Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden. Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen. De marktplaats beweerde dat zolang het toegang tot de besmette computer van een slachtoffer had, de gestolen data van het slachtoffer up-to-date werd gehouden, maar de gegevens ook werden doorgestuurd wanneer die een nieuw account aanmaakte.

De gegevens werden in de vorm van zogenoemde ‘bots’ aangeboden. De verdachte zou 59 van dergelijke bots hebben aangeschaft. Vorig jaar wisten autoriteiten de marktplaats uit de lucht te halen, waarbij ook allerlei informatie over afnemers in beslag werd genomen. In totaal werden in Nederland zeventien personen aangehouden. De man uit Leeuwarden wilde tegenover de politie niets zeggen, maar bekende tegenover de rechter spijt te hebben. Die doet op 11 juni uitspraak.