VS klaagt man aan voor verkopen van toegang tot bedrijfsnetwerken

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 31-jarige man uit Rusland aangeklaagd voor het verkopen van toegang tot bedrijfsnetwerken aan criminelen. Die konden vervolgens via deze toegang ransomware installeren, data stelen of andere fraude plegen, aldus de openbaar aanklager in de Verenigde Staten. De verdachte fungeerde volgens de aanklacht als 'access broker'. Deze partijen spelen vaak een belangrijke rol bij bijvoorbeeld ransomware-aanvallen.

De verdachte zou over een periode van vijf jaar systemen en netwerken waar hij toegang toe had op een forum voor cybercriminelen te koop hebben aangeboden. Hij is nu aangeklaagd voor computerfraude en 'wire fraud'. Voor elke aanklacht staat een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar, alsmede een boete van 250.000 dollar of twee keer de verkregen winst of veroorzaakte schade, afhankelijk van welke groter is.