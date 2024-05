Celstraf voor man die foto’s bekende Nederlanders uit iCloud-accounts stal

Een 40-jarige man uit Zwaag is voor het stelen van privéfoto's uit de iCloud-accounts van bekende Nederlanders in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf van 240 uur opgelegd. In eerste instantie werd hij veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. Zowel de man als het Openbaar Ministerie gingen tegen die uitspraak in beroep.

De man wist foto's te stelen van 43 vrouwen, bekend van televisie en sport, en die afkomstig waren uit de kring van de familie van de verdachte of (ex-)collega’s. Om toegang tot de iCloud-accounts van slachtoffers te krijgen maakte de man onder andere gebruik van social engineering en wist hij beveiligingsvragen te beantwoorden. "Bij dit alles ging de verdachte geraffineerd en planmatig te werk door gebruik te maken van speciaal daartoe aangeschafte software waarmee hij probeerde wachtwoorden te achterhalen, beveiligingsvragen te beantwoorden en een back-up kon maken van de inhoud van deze iCloud-accounts", aldus het Gerechtshof Amsterdam.

"Een aantal slachtoffers geeft aan dat zij door het handelen van de verdachte zwaar te lijden hebben gehad en nog steeds psychische gevolgen ondervinden van hetgeen hij hen heeft aangedaan", laat het hof verder weten. Zo werden gestolen foto's met andere personen gedeeld. "De ernst van de feiten en de hoeveelheid ervan rechtvaardigen een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf." Het hof besloot vanwege persoonlijke omstandigheden van de verdachte een lagere straf op te leggen. Daarnaast moet hij aan een deel van de vrouwen een schadevergoeding betalen.