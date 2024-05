VS claimt miljarden dollars schade door coronafraude via proxy-botnet

De Amerikaanse autoriteiten claimen miljarden dollars schade te hebben geleden als gevolg van een proxy-botnet waarmee frauduleuze aanvragen voor coronasteun werden ingediend. Verschillende personen en bedrijven die bij het botnet betrokken zouden zijn geweest zijn door de VS op een sanctielijst geplaatst. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Financiën weten.

Via de '911 S5' proxydienst konden gebruikers hun verkeer via andere computers laten lopen, waardoor hun eigen systeem buiten beeld bleef. Volgens de Amerikaanse autoriteiten ging het in werkelijkheid om een botnet van besmette computers dat zo'n negentien miljoen ip-adressen telde. Via de proxydienst werden ten tijde van de coronapandemie bij de Amerikaanse overheid tienduizenden frauduleuze aanvragen voor coronasteun ingediend, aldus de autoriteiten.

Doordat het om besmette thuiscomputers ging leken de aanvragen van legitieme personen afkomstig. Dit veroorzaakte voor miljarden dollars schade. Tevens werden via de proxydienst meerdere bommeldingen in de VS gedaan. Tegen drie personen en drie bedrijven die bij het botnet betrokken zouden zijn geweest hebben de autoriteiten sancties aangekondigd. Zo zijn hun tegoeden in de VS bevroren en mogen Amerikaanse personen en andere entiteiten geen zaken meer met deze personen en bedrijven doen.