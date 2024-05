QNAP stopt op 1 augustus support van TLS 1.0 en 1.1 voor myQNAPcloud

QNAP stopt op 1 augustus de support van TLS 1.0 en 1.1 voor myQNAPcloud. De maatregel gaat gelden voor NAS-apparaten die een QTS-versie draaien voor 4.2.6 en routers die een QuRouter-versie voor 2.3.3 draaien. Via myQNAPcloud kunnen gebruikers hun NAS-apparaat vanaf het internet benaderen. QNAP zegt dat gebruikers die via de dienst toegang tot hun NAS-appaat willen behouden naar de nieuwste versie van QTS of QuRouter moeten updaten.

In het geval NAS-apparaten en routers niet meer worden ondersteund adviseert QNAP het upgraden naar nieuwere hardware. Daarvoor heeft de NAS-fabrikant een omruilprogramma. In het geval upgraden niet mogelijk is adviseert QNAP het gebruik van port forwarding of het instellen van een vpn via QVPN.

Het TLS-protocol wordt gebruikt voor het opzetten van een beveiligde verbinding tussen websites en bezoekers. TLS 1.0 en 1.1 bevatten verschillende kwetsbaarheden en zijn kwetsbaar voor aanvallen zoals BEAST, CRIME en POODLE. Hierbij kan een aanvaller onder andere de versleutelde sessie van een slachtoffer overnemen.