Ministerie wil voorkomen dat ambtenaren informatie aan media lekken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maatregelen aangekondigd om het lekken van informatie door ambtenaren aan de media tegen te gaan en onderzoeksmogelijkheden te vergroten. Dat schrijft demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Aanleiding is berichtgeving in NRC waaruit volgens de minister blijkt dat de krant gesproken heeft met ambtenaren van het ministerie en gevoelige interne documenten heeft kunnen inzien of heeft ontvangen.

Vanwege het lekken van de informatie stelde het ministerie een intern onderzoek in. Het betrof een technisch onderzoek en interviews met medewerkers van het ministerie. Daaruit is niet naar voren gekomen wie de informatie heeft gelekt. Documenten op het ministerie worden vaak breed gedeeld en de betreffende documenten zijn niet te herleiden naar één persoon of een kleine groep personen, laat Bruins Slot weten. "Technisch onderzoek naar de verspreiding van specifieke informatie middels logging, heeft ook geen bruikbare gegevens opgeleverd' voegt de minister toe.

De interviews hebben ook niet tot concrete aanwijzingen geleid. De minister stelt dat het ministerie gedurende het onderzoek al diverse maatregelen heeft genomen om de kans op lekken in de toekomst te verkleinen en onderzoeksmogelijkheden te vergroten. Zo is de logging uitgebreid en wordt er gewerkt aan het vergroten van de kennis op het gebied van rubricering.

"Er zijn zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen getroffen, waarover – gelet op het doel van de maatregelen- niet nader publiekelijk kan worden gecommuniceerd. Daarnaast wordt ingezet op bewustwording van het belang van informatiebeveiliging binnen het ministerie door diverse acties", merkt Bruins Slot verder op. "Duidelijk mag zijn dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het lekken van (vertrouwelijke) informatie niet tolereert."