OM eist twee jaar cel tegen verdachte met 12,5 miljoen inloggegevens

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 23-jarige man uit Sneek die actief zou zijn geweest op de illegale marktplaats Genesis Market en over 12,5 miljoen inloggegevens beschikte een gevangenisstraf van twee jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Via Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden.

Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen. De marktplaats beweerde dat zolang het toegang tot de besmette computer van een slachtoffer had, de gestolen data van het slachtoffer up-to-date werd gehouden, maar de gegevens ook werden doorgestuurd wanneer die een nieuw account aanmaakte.

De gegevens werden in de vorm van zogenoemde ‘bots’ aangeboden. De man uit Sneek beschikte volgens het OM over 23 van dergelijke bots. Daarnaast werden op zijn computer gebruikersnamen en wachtwoorden van 12,5 miljoen personen aangetroffen. Volgens de officier van justitie maakte de man zich schuldig aan een moderne vorm van inbreken, waardoor slachtoffers de controle op hun digitale leven kwijtraakten, zo meldt RTV Noord.