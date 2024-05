BBC lekt persoonsgegevens van 25.000 huidige en voormalige medewerkers

De BBC heeft de persoonsgegevens van ruim 25.000 huidige en voormalige medewerkers gelekt. De data is afkomstig van het bedrijfspensioenfonds van de Britse omroep en werd onlangs bij een niet nader genoemde cloudopslagdienst gestolen, laat The Telegraph weten. Details over de aanval zijn niet gegeven, maar de BBC laat weten dat het niet om een ransomware-aanval gaat. De buitgemaakte data bestaat uit namen, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, verzekeringsnummer en of men bij het pensioenfonds is aangesloten, zo meldt The Guardian.