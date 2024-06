Trouw: 65 procent kiezers voor inzet van camera's met gezichtsherkenning

Een meerderheid van de Nederlandse kiezers is voorstander van de inzet van camera's met gezichtsherkenning om zware criminaliteit op te sporen, zo claimt Trouw op basis van gegevens van Kieskompas. De stemhulp was tot vorige week maandag door 75.000 mensen ingevuld. Daarbij deelde meer dan de helft van deze personen hun eigen achtergrondkenmerken, aldus Trouw. De krant is partner van Kieskompas en analyseerde de data van de stemhulp.

Op de vraag van Kieskompas: "Camera's met gezichtsherkenning mogen worden gebruikt om zware criminaliteit op te sporen" stelde 65 procent van de gebruikers hier mee eens te zijn, zo laat Trouw op basis van de gegevens weten. De PVV, VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en JA21 zijn ook voorstander van deze stelling. BBB en SGP zijn neutraal over de stelling. 50Plus, NSC, GroenLinksPvdA, PvdD, SP, Volt en FVD zijn tegen.

Eerder dit jaar werd in Europa de "AI Act" aangenomen, die in allerlei situaties real-time gezichtsherkenning toestaat. Zo mag real-time gezichtsherkenning worden ingezet voor het zoeken van mensen die worden vermist of slachtoffer van mensenhandel of seksueel misbruik zijn. Andere situaties zijn het voorkomen van een 'specifieke en actuele' terroristische dreiging of het vinden van de locatie of het identificeren van personen die worden verdacht van misdrijven, waaronder terrorisme, mensenhandel, seksueel misbruik, moord, kidnapping, verkrachting, gewapende overvallen, deelname aan een criminele organisatie en milieudelicten. Burgerrechtenbewegingen vrezen dan ook live gezichtsherkenning in openbare ruimtes.