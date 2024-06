Japanse cryptobeurs BMM meldt diefstal van 280 miljoen euro aan bitcoin

De Japanse cryptobeurs BMM is slachtoffer geworden van een aanval waarbij 280 miljoen euro aan bitcoin is buitgemaakt, zo laat het bedrijf in een verklaring weten. Volgens BMM ontdekte het gisteren een "ongeautoriseerd lek" van bitcoin uit de eigen wallet. Het ging om meer dan 4500 bitcoin, wat op het moment van schrijven 280 miljoen euro is.

Details over het "lek" zijn niet gegeven. Vanwege de diefstal heeft de cryptobeurs verschillende beperkingen doorgevoerd met betrekking tot het aanmaken van nieuwe accounts, verwerken van opnames en aanschaf van bitcoin. Coindesk meldt op basis van data van securitybedrijf Blocksec dat de aanvaller de gestolen bitcoin over tien wallets heeft verdeeld.