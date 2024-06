Thunderbird bijna klaar met ingebouwde support voor Microsoft Exchange

De ontwikkelaars van Thunderbird zijn met klaar met de ingebouwde support voor Microsoft Exchange, zo laten ze in een update weten. Het is voor het eerst in het 20-jarig bestaan van Thunderbird dat er een nieuw e-mailprotocol aan de e-mailclient wordt toegevoegd. Op dit moment is het mogelijk om via een betaalde extensie Exchange-accounts via Thunderbird te beheren, maar het wordt niet standaard vanuit de software aangeboden.

De ingebouwde support van het Exchange-protocol wordt mogelijk doordat Thunderbird ondersteuning van de Rust-programmeertaal krijgt. De ontwikkelaars zijn inmiddels zover dat het mogelijk is om vanuit Thunderbird zelf een Exchange-account in te stellen, folders en berichten op te halen en e-mails weer te geven. De laatste fase bestaat uit het versturen van e-mail waar nu aan wordt gewerkt.

Volgens de ontwikkelaars was het een grote opgave het protocol toe te voegen, maar is de finish in zicht. Nadat het versturen van mail mogelijk is vindt er een audit plaats, waarna gebruikers de vraag krijgen om mee te helpen met testen. Een exacte releasedatum voor de Exchange-support is niet gegeven, wel werd de maand juli eerder genoemd.