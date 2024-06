NCSC en Fraudehelpdesk waarschuwen voor misbruik van naam bij fraude

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Fraudehelpdesk waarschuwen voor oplichters die zich voordoen als de instanties. Verschillende burgers lieten het NCSC weten dat ze zowel per e-mail als telefoon zijn benaderd door iemand die zich voordoet als NCSC-medewerker en ‘hulp’ biedt bij online fraude. Het NCSC stelt dat het nooit op eigen initiatief persoonlijk contact met mensen opneemt. "Wees alert wanneer je een e-mail of telefoontje van het NCSC ontvangt over online fraude met cryptocurrency."

Het NCSC adviseert mensen die verdachte e-mail of telefoongesprekken ontvangen of fraude vermoeden contact op te nemen met de Fraudehelpdesk. De Fraudehelpdesk waarschuwt zelf ook dat de eigen naam door fraudeurs wordt misbruikt. Het gaat om sms-berichten waarin wordt beweerd dat een geldopname is mislukt. In de sms wordt gevraagd een bepaald telefoonnummer te bellen om zo in contact te komen met de Fraudehelpdesk.

"Als u belt met het nummer uit de sms, komt u zogenaamd in contact met uw bank, met de ‘fraudehelpdesk’ van de bank of met de Fraudehelpdesk. Wat volgt is het verhaal dat er een verdachte activiteit op uw rekening is gezien, waardoor u actie zou moeten ondernemen", aldus de Fraudehelpdesk. "Dit is bankhelpdeskfraude. De nep-medewerker overtuigt u ervan geld over te maken naar een andere rekening of vraagt om uw inloggegevens of pincode, zodat zij uw geld ‘veilig kunnen stellen’."