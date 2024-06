Autoriteit kan hosters beboeten voor niet verwijderen van misbruikmateriaal

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) kan hostingbedrijven in Nederland en andere communicatiediensten een bestuurlijke boete opleggen als ze misbruikmateriaal niet snel genoeg verwijderen. De boete is omzetafhankelijk en kan bij herhaalde overtredingen oplopen tot maximaal tien procent van de bedrijfsomzet.

De boetebevoegdheid is mogelijk doordat de Eerste Kamer deze week instemde met de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal. Eerder werd het wetsvoorstel al door de gehele Tweede Kamer aangenomen. De ATKM kon hostingproviders al verplichten om 'terroristische content' te verwijderen en kan dat nu ook voor misbruikmateriaal doen.

Voor terroristische online content is een verwijderingstermijn van één uur opgenomen. Voor misbruikmateriaal geldt een termijn van maximaal twaalf uur, maar kan de autoriteit in concrete gevallen bepalen dat de termijn korter is, bijvoorbeeld één uur. Naar verwachting kan de ATKM vanaf 1 juli dit jaar op basis van de nieuwe wet gaan optreden.