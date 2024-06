Gezondheidszorg kreeg afgelopen jaren met 47.000 datalekken te maken

En zoals wel vaker met dit soort berichten gaat het niet om het aantal incidenten maar om het aantal meldingen dat gedaan is.

De conclusie dat ".. de zorg in 2022 voor 41 procent van alle datalekken verantwoordelijk was" is daarmee volledig uit de lucht gegrepen. In het verslag is bovendien te lezen dat "In 5779 gevallen (65%) betrof dit een verkeerd verzonden brief".

Je kan van mening verschillen over de ernst van een enkele brief die verkeerd is geadresseerd maar de meldingsbereidheid is in de zorg dermate groot dat dit soort getallen mij niets verbazen.

Interessanter zou het zijn om eens te onderzoeken hoe de meldingsbereidheid in andere sectoren is. Dan kunnen we een zinvolle vergelijking maken.