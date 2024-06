Noyb wil dat AP nieuw Meta-beleid stopt om AI met persoonsdata te trainen

Privacyorganisatie noyb heeft de Autoriteit Persoonsgegevens, alsmede tien andere Europese privacytoezichthouders, opgeroepen om nieuw beleid van Meta te stoppen om AI met persoonsgegevens te trainen. Het nieuwe beleid gaat op 26 juni in en noyb wil dat de toezichthouders een noodprocedure starten om te voorkomen dat het nieuwe beleid van kracht kan worden.

Het nieuwe privacybeleid van Meta laat het bedrijf alle openbare en niet-openbare gebruikersgegevens gebruiken die het sinds 2007 heeft verzameld en het voor allerlei AI-toepassingen inzetten, aldus noyb. Het gaat daarbij ook om 'slapende' Facebookaccounts die nog nauwelijks worden gebruikt, maar nog wel veel persoonlijke data bevatten. Verder stelt Meta dat het aanvullende informatie van elke willekeurige 'derde partij' kan verzamelen of data van online bronnen kan scrapen. Chats tussen privépersonen zijn uitgezonderd, maar gesprekken met een bedrijf zijn wel toegestaan.

"Gebruikers worden niet ingelicht over de doeleinden van de 'AI-technologie', wat tegen de AVG-vereisten is", laat noyb weten. "Meta's privacybeleid zou in theorie elk doel toestaan. Deze aanpassing is met name zorgwekkend omdat het de persoonlijke data van vier miljard Meta-gebruikers betreft, die in essentie zonder enige beperking zullen worden gebruikt voor experimentele technologie. Gebruikers in tenminste de EU zouden door de AVG tegen dergelijk misbruik beschermd moeten zijn."

Gebruikers kunnen zich wel afmelden, maar moeten hier een heel formulier voor invullen. Volgens noyb is de opt-out dan ook een 'farce'. "Het afschuiven van de verantwoordelijkheid op gebruikers is compleet absurd. De wet vereist dat Meta opt-in toestemming moet krijgen, niet een verborgen en misleidend opt-out-formulier biedt. Als Meta je data wil gebruiken, moeten ze om je toestemming vragen. In plaats daarvan laten ze gebruikers smeken om te worden uitgezonderd. We zijn met name verrast dat Meta zoveel moeite deed om allerlei afleidingen in te bouwen om ervoor te zorgen dat slechts een klein aantal gebruikers bezwaar maakt", zegt de bekende privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems.

Noyb wijst naar berichtgeving in de Ierse media waaruit blijkt dat de Ierse privacytoezichthouder wederom een "deal" met Meta heeft gesloten. De Ierse privacytoezichthouder ligt al jaren onder vuur van critici die stellen dat de autoriteit big tech-bedrijven beschermt die hun hoofdkantoor in Ierland hebben. De toezichthouder ontkent dit. Wel werd een eerdere deal die de Ierse toezichthouder met Meta sloot door de andere Europese privacytoezichthouders van tafel geveegd, wat in een boete van 395 miljoen euro voor Meta resulteerde.

"We hopen dat de autoriteiten buiten Ierland snel actie ondernemen en dit project stoppen voor een volledig onderzoek", gaat Schrems verder. " De EDPB heeft al twee noodbeslissingen tegen Meta en de Ierse privacytoezichthouder genomen. Het is triest dat deze maatregel keer op keer nodig is."