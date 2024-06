Apple belooft iPhones minimaal vijf jaar van beveiligingsupdates te voorzien vanaf het moment dat het toestel op de markt komt. Dat laat het bedrijf weten in een reactie op de Britse Product Security and Telecommunications Infrastructure act die eind april van kracht werd (pdf). Deze wet stelt verschillende eisen aan leveranciers, waaronder het bekendmaken van hoelang een product met beveiligingsupdates wordt ondersteund.

In het geval van iPhones is dit minimaal vijf jaar, zo blijkt uit een document over de support van de iPhone 15 Pro Max dat Apple openbaar maakte. Dergelijke informatie werd voorheen niet door Apple gegeven, hoewel het bedrijf iPhones vaak langer dan vijf jaar van beveiligingsupdates voorziet. De Britse wet stelt geen eisen aan de supportduur, alleen dat dit van tevoren bekend wordt gemaakt. Volgens de Britse overheid moet dit mensen helpen om veiligere producten te kiezen.

Dave Kleidermacher, vicepresident Engineering for Android Security & Privacy bij Google, laat in een reactie op LinkedIn weten dat Apple een kortere supportperiode belooft dan Samsung en Google, die hun flagship-modellen zeven jaar lang ondersteunen. Waar de Britse wet zoals gezegd geen supportperiode verplicht, doet de Europese Cyber Resilience Act (CRA) dit wel. Deze wet, waar EU-lidstaten en het Europees Parlement eind vorig jaar een voorlopig politiek akkoord over bereikten, verplicht dat fabrikanten hun producten minimaal vijf jaar lang van beveiligingsupdates voorzien.