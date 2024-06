Minister: Nederland kan zich deels vinden in Belgisch voorstel chatcontrole

Nederland kan zich deels vinden in het voorstel van EU-voorzitter België om chatberichten van burgers te controleren. Dat laat demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Europese JBZ-raad die in maart plaatsvond en morgen en overmorgen plaatsvindt. Tijdens de aankomende Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) zal ook het onderwerp chatcontrole worden besproken.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers zouden worden gecontroleerd. Eind vorig jaar bleek dat het Europees Parlement tegen het voorstel van de Europese Commissie is en kwam met een eigen voorstel.

De Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen en die is er nog altijd niet. EU-voorzitter België heeft onlangs een plan gepresenteerd waarbij gebruikers worden gevraagd om de controle toe te staan. Wie niet akkoord gaat kan geen foto's, video's en url's meer versturen. Burgerrechtenbewegingen, beveiligingsexperts en privacyvoorvechters waarschuwen al jaren voor de grote risico's van client-side scanning.

"De technische discussies hierover verliepen constructief, maar laten tegelijk zien dat lidstaten nog niet op één lijn liggen met betrekking tot de regeling over het detectiebevel. Nederland kan zich op onderdelen vinden in het tekstvoorstel van het Voorzitterschap", zo laat Yesilgöz weten. De minister voegt toe dat Nederland geen voorstander is van de detectie van onbekend misbruikmateriaal en grooming. Volgens experts is de kans op vals-positieven hierbij groot, waardoor mensen onterecht worden aangemerkt voor het versturen van misbruikmateriaal.

"De leden van de VVD-fractie constateren dat, alle pogingen van het Belgische voorzitterschap ten spijt, er nog steeds geen doorbraak is bereikt in de onderhandelingen over de CSAM-verordening. Waar zit nu, zo vragen deze leden, de bottleneck voor een mogelijk akkoord? In hoeverre heeft de minister er vertrouwen in dat het Hongaarse voorzitterschap met dezelfde ijver gaat werken aan een doorbraak op de CSAM-verordening als het Belgische voorzitterschap?", zo vroeg de VVD-fractie aan de minister.

Yesilgöz merkt op dat het kabinet ook vindt dat er in EU-verband wetgeving moet komen. "Het kabinet heeft er vertrouwen in dat dit belang ook door het Hongaarse voorzitterschap wordt gedeeld. Het krachtenveld binnen het Europees Parlement in nieuwe samenstelling is nog niet bekend." Wat betreft de discussies die plaatsvinden gaat dat vooral over het zogenoemde detectiebevel, voegt de minister toe (pdf).

Massasurveillance

NSC stelde de minister ook vragen over de plannen voor chatcontrole. "De CSAM-verordening zet in haar huidige vorm in op een inperking van encryptie van elektronisch berichtenverkeer waarbij ook het berichtenverkeer van niet-verdachten gescand wordt. Dit leidt tot massasurveillance", zo waarschuwde de fractie. Die voegde toe dat dit voor een niet te rechtvaardigen inbreuk op de grondrechten kan zorgen.

"Zoals uw Kamer weet, steunt Nederland geen voorstellen ten aanzien van de detectie van onbekend materiaal of grooming. Bovendien is het, zoals eerder met uw Kamer gedeeld, mogelijk te detecteren zonder end-to-end encryptie onmogelijk te maken", laat Yesilgöz weten. Experts en burgerrechtenbewegingen hebben herhaaldelijk gesteld dat bij chatcontrole end-to-end encryptie wordt ondermijnd, omdat derden toegang tot de inhoud van berichten krijgen.