EU-voorzitter België wil woensdag stemming over plan voor chatcontrole

EU-voorzitter België wil aanstaande woensdag 19 juni een stemming houden over het plan om chatcontrole in Europa in te voeren, wat het mogelijk voor de autoriteiten maakt om chatberichten van alle Europese burgers te inspecteren. Meredith Whittaker, president van chatapp Signal, slaat alarm. Volgens Patrick Breyer, vertrekkend Europarlementariër voor de Piratenpartij, proberen voorstanders van chatcontrole te profiteren van het feit dat er na de Europese verkiezingen minder aandacht is en het Europees Parlement nu opnieuw wordt gevormd.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers worden gecontroleerd, ongeacht of die ergens van worden verdacht. Daarbij zou bekend en onbekend misbruikmateriaal moeten worden gedetecteerd, alsmede grooming. Experts hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat vooral bij de detectie van onbekend materiaal veel vals positieven zullen plaatsvinden, waarbij burgers ten onrechte worden aangemerkt wegens het versturen van misbruikmateriaal.

Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

De Raad heeft nog geen positie ingenomen, omdat een aantal EU-landen het niet eens is met gedane voorstellen. Op dit moment is België EU-voorzitter en het land kwam onlangs met een nieuw voorstel. Client-side scanning wordt voor end-to-end versleutelde diensten ingevoerd, maar gebruikers moeten zelf akkoord gaan met de chatcontrole. Gaan ze niet akkoord, dan kunnen ze geen foto's, video's en url's meer versturen. België noemt dit "upload moderatie", maar volgens tegenstanders is het oude wijn in nieuwe zakken.

"Of je het nu een backdoor noemt, een voordeur of "upload moderatie", het ondermijnt encryptie en zorgt voor grote kwetsbaarheden", aldus Whittaker op X. Ze is met een statement gekomen waarin ze de plannen van Brussel veroordeelt. "Er is geen manier om dergelijke voorstellen in de context van end-to-end versleutelde communicatie te implementeren zonder encryptie fundamenteel te ondermijnen en een gevaarlijke kwetsbaarheid in de kerninfrastructuur te introduceren die wereldwijde gevolgen ver buiten Europa heeft", aldus Whittaker (pdf).

"In plaats van deze fundamentele wiskundige werkelijkheid te accepteren, blijven sommige Europese landen retorische spelletjes spelen. Ze komen terug aan de tafel met hetzelfde idee voorzien van een nieuwe naam. In plaats van de vorige term "client-side scanning" te gebruiken, hebben ze het nu hernoemd naar "upload moderatie". Sommigen beweren dat "upload moderatie" encryptie niet ondermijnt, omdat het plaatsvindt voordat je bericht of video wordt versleuteld. Dit is niet waar", gaat Whittaker verder.

Het Nederlandse demissionaire kabinet heeft dit standpunt. "Zoals uw Kamer weet, steunt Nederland geen voorstellen ten aanzien van de detectie van onbekend materiaal of grooming. Bovendien is het, zoals eerder met uw Kamer gedeeld, mogelijk te detecteren zonder end-to-end encryptie onmogelijk te maken", liet demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid onlangs wederom weten. De minister heeft herhaaldelijk geclaimd dat client-side scanning end-to-end encryptie niet aantast.

Whittaker sluit haar pleidooi af met een oproep om te stoppen met het spelen van woordspelletjes. "Erken wat experts herhaaldelijk hebben duidelijk gemaakt. Of end-to-end encryptie beschermt iedereen, en ondersteunt security en privacy, of het is voor iedereen kapot. Het breken van end-to-end encryptie, met name in zo'n onstabiele geopolitieke tijd is een gevaarlijk voorstel." Breyer roept Europese burgers op om in actie te komen en onder andere hun politici te vragen tegen te stemmen.