NSC wil opheldering over toezicht op AIVD en MIVD door CTIVD

Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het toezicht op de AIVD en MIVD door de CTIVD (Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). De toezichthouder heeft herhaaldelijk aangegeven dat het meer personeel nodig heeft voor het houden van toezicht.

Op 1 juli treedt de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma in werking. Het wetsvoorstel biedt de AIVD en de MIVD tijdelijk meer handelingsruimte wat betreft de inzet van de hackbevoegdheid en onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Daarnaast voorziet het in mogelijkheden om bulkdatasets langer te bewaren wanneer de nationale veiligheid dat vraagt.

Volgens de CTIVD zijn er tien fulltime medewerkers nodig om effectief toezicht uit te oefenen op hetgeen in de Tijdelijke wet is geregeld en de continuïteit van het toezicht alsmede de versterking van de slagkracht van de diensten te waarborgen. "Met een beoogde inwerkingtreding per 1 juli, betekent dit dat nog in april er tenminste duidelijkheid moet zijn over het noodzakelijke budget en dat de werving en uitbreiding van huisvesting direct kan starten", aldus de CTIVD afgelopen april in een reactie aan het kabinet.

NSC-Kamerlid Six Dijkstra wil nu weten wat het kabinet gaat doen om te waarborgen dat het toezicht op de AIVD en MIVD in orde is als de wet op 1 juli in werking treedt. "Op welke termijn wordt de CTIVD voorzien van de werkruimten en huisvesting noodzakelijk voor het kunnen werven van de in 2022 toegezegde 10 fte aan capaciteit ter voorbereiding op haar taakuitvoering in het kader van de Tijdelijke wet?", vraagt het Kamerlid verder. Rutte en De Jonge hebben drie weken om met een reactie te komen.