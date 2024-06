Oud-toezichthouder kritisch op Dick Schoof: op gebied van privacy leeg blad

Aankomend premier Dick Schoof is op het gebied van privacy een leeg blad, zo stelt Bert Hubert, voormalig lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Ook is hij kritisch op beoogd staatssecretaris voor Digitalisering Zsolt Szabó. Volgens Hubert heeft Schoof als voormalig hoofd van de AIVD en NCTV verstand van de balans tussen surveillance en privacy.

"Alleen de vraag is of hij die balans op dezelfde manier zou willen trekken als wijs is", aldus Hubert tegenover BNR Digitaal. "Hij is gepokt en gemazeld in dat regime van mensen volgen, afluisteren, opsluiten. Aan die kant is de balans van zijn ervaring heel goed gevuld." De ervaring van Schoof met privacy ontbreekt volgens Hubert. "Daar is hij gewoon een leeg blad. Er is nooit een moment geweest dat een Dick Schoof heeft gezegd dat hij opkomt voor de rechten van burgers. Hij heeft nooit een rol gehad waarin dat van belang was."

Hubert heeft ook vagen over de nieuwe staatssecretaris voor Digitalisering Szabó. "De vraag is, wat zijn zijn instincten in die wereld. Wil hij ons helpen naar een nieuwe en open samenleving waar we allemaal mee kunnen doen of is het iemand die uit de huidige ict-cultuur komt, 'laten we ons er zo min mogelijk zorgen over maken en zo hard mogelijk uitbesteden aan landen zover mogelijk weg'. En ik ben bang dat de aankomende staatssecretaris echt uit die cultuur komt van outsourcen, outsourcen, outsourcen."

Hubert voegt toe dat mensen zichzelf wel opnieuw kunnen uitvinden, maar dat het opnieuw uitvinden van instincten heel moeilijk is. Zo wijst hij naar een uitspraak van twintig jaar geleden van Szabó dat alle ministeries een 'open source fetisj' hadden dat moest stoppen. "Misschien is hij inmiddels tot andere inzichten gekomen, maar de tekenen zien er niet goed uit."