PvdA-GL wil opheldering over Meta's plan om AI met gebruikersdata te trainen

PvdA-GroenLinks heeft demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken om opheldering gevraagd over plannen van Meta om de eigen AI met foto's en gegevens van gebruikers te trainen en de beslissing om dit tijdelijk op te schorten na druk van privacytoezichthouders. Oorspronkelijk zouden gegevens van Europese Facebook- en Instagram-gebruikers vanaf 26 juni worden gebruikt, tenzij gebruikers hier proactief bezwaar tegen maakten.

Onder druk van privacytoezichthouders maakte Meta een kleine twee weken geleden bekend dat het de AI-plannen pauzeerde. Aanleiding voor PvdA-GroenLinks-Kamerlid Kathmann om vragen aan minister Adriaansens te stellen. "Hoe lang is bij u al bekend dat Meta werkt aan het plan om foto's en uitingen van miljoenen eindgebruikers te gebruiken om een eigen AI-model te trainen? Is dit wat u betreft acceptabel?" De minister moet ook duidelijk maken of het Meta onder bestaande privacywetgeving en andere wetten toegestaan is om foto's en uitingen van gebruikers te gebruiken om een AI mee te trainen en welke gevolgen er zijn als dit in strijd met de wet is.

"Heeft Meta volgens u een ‘legitiem belang’ om foto's en uitingen van vele miljoenen eindgebruikers te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals de mogelijke integratie van Meta AI in Apple-producten? Weegt dit zwaarder dan de belangen van miljoenen eindgebruikers, ook met inachtneming van de eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat Meta geen ‘legitiem belang’ had om gericht te adverteren?", vraagt Kathmann verder.

Adriaansens krijgt ook de vraag of zij als minister namens alle Nederlandse gebruikers grootschalig bezwaar kan maken tegen deze dataverzameling door Meta, gezien het bedrijf heeft toegezegd dat alle bezwaren van Nederlanders ingewilligd zullen worden. "Zo ja, bent u bereid dit zo snel mogelijk te doen? Zo nee, welke andere mogelijkheden ziet u om alsnog maximaal op te komen voor de belangen van Nederlandse gebruikers?", vraagt het PvdA-GroenLinks-Kamerlid verder.

Tevens wil het Kamerlid weten of een 'opt-in-systeem', waar gebruikers actief moeten aangeven als zij wel data willen afstaan voor het trainen van de Meta AI, niet beter in lijn met bestaande privacyregels vanuit de AVG is. Verder moet de minister duidelijk maken of de Autoriteit Persoonsgegevens al een visie over de plannen van Meta heeft, en als dit niet zo is, ze bereid is de toezichthouder om een reactie te vragen. Adriaansens heeft drie weken om met een reactie te komen.