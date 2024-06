VS looft 10 miljoen dollar uit voor verdachte achter WhisperGate-malware

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 22-jarige Russische man aangeklaagd voor het aanvallen van systemen in verschillende landen, waarbij onder andere de WhisperGate wiper-malware werd ingezet. Er is een bedrag van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie over waar hij zich bevindt of zijn activiteiten. De Whispergate-malware was ontworpen om op ransomware te lijken, maar verwijderde in werkelijkheid alle data van systemen om die zo onbruikbaar te maken, aldus de aanklacht.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de verdachte gelieerd aan de Russische inlichtingendienst GRU en zou de malware tegen Oekraïense overheidssystemen hebben ingezet. Later werden ook andere landen die Oekraïne ondersteunen doelwit van aanvallen, waaronder de vitale infrastructuur in VS, zo laat de aanklacht verder weten. Voor de verspreiding van de malware zouden de diensten van een niet nader genoemd Amerikaans bedrijf zijn gebruikt. Mocht hij worden veroordeeld kan de verdachte in de VS een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgen.