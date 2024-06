Onderwijs kan Google Workspace alleen met betaalde versie veilig gebruiken

Onderwijsinstellingen die op een veilige manier gebruik willen maken van Google Workspace moeten de betaalde versie gebruiken, aangezien alleen deze versie de optie biedt om gegevens in de Europese Unie op te slaan. Dat adviseren ict-coöperaties voor het onderwijs SIVON en SURF en de Haagse Privacy Company. In opdracht van SIVON en SURF deed Privacy Company onderzoek naar Google Workspace for Education.

De afgelopen jaren werden verschillende onderzoeken naar het gebruik van Google Workspace binnen het onderwijs uitgevoerd, alsmede controle-onderzoeken. Bij het eerste controle-onderzoek dat vorig jaar plaatsvond werd vastgesteld dat er er nog twee privacyrisico’s waren, die te maken hebben met de toegang tot de Nederlandse persoonsgegevens in datacentra en door medewerkers van Google in zeven zogenaamde ‘derde’ landen buiten de EU, die geen met de EU vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau hebben.

Via een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) hebben SURF en SIVON de risico’s van internationale doorgifte van persoonsgegevens onderzocht. De DTIA analyseert de kans dat buitenlandse overheidsdiensten (opsporing- of inlichtingendiensten) Google dwingen (of compromitteren) om toegang te geven tot gegevens van Nederlandse publieke sectororganisaties. "Als dat zou gebeuren, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de betrokken kinderen, studenten en werknemers", aldus Sjoera Nas van Privacy Company.

De DTIA concludeert dat er geen grote risico's zijn voor de doorgifte van persoonsgegevens. "Er zijn nog wel twee belangrijke maatregelen die de onderwijsinstellingen zelf moeten nemen om de doorgifte-risico’s te verkleinen", laat Nas verder weten. Er moet dan worden gekozen voor de optie om gegevens in de Europese Unie op te slaan. Deze optie is echter alleen beschikbaar in de betaalde versie van Workspace. De tweede maatregel betreft het gebruik van client-side encryptie met lokaal sleutelbeheer wanneer onderwijsinstellingen verwachten dat gebruikers bijzondere persoonsgegevens via videoconferentietool Meet willen uitwisselen.

"Scholen kunnen veilig gebruik blijven maken van Google Workspace. Om veilig gebruik te maken van Google Workspace wordt geadviseerd dat scholen bepaalde instellingen aanpassen en de bevindingen van SURF en SIVON overnemen. Voor een deel van de instellingen geldt dat deze alleen kunnen worden aangepast in de betaalde versie van Workspace for Education. Hierom wordt geadviseerd enkel de betaalde versie te gebruiken", aldus SURF en SIVON.