ABN Amro hoeft geen baliefunctie te bieden voor opname contant geld

ABN Amro mocht de baliefunctie voor het opnemen van contant geld gewoon opheffen, zonder klanten eerst hierover in te lichten en de gelegenheid te bieden om hun geld contant op te nemen. Daarnaast hoeft de bank een dergelijke functie ook niet opnieuw aan te bieden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld in een zaak die klanten van de bank hadden voorgelegd.

De klanten in kwestie willen de meer dan 100.000 euro die ze bij de bank hebben staan via de baliefunctie opnemen. In het geval van een faillissement of andere problemen, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de elektriciteit of digitale voorzieningen door terrorisme, kunnen zij hun geld niet bij een pinautomaat ophalen, zo lieten ze tegenover het Kifid weten.

Doordat de klanten niet van tevoren zijn ingelicht over het opheffen van de baliefunctie, hebben zij niet de mogelijkheid gehad om hun geld voor die tijd op te nemen. De klanten vorderden dan ook dat de bank hen alsnog in de gelegenheid stelt om het saldo boven de 100.000 euro bij een balie van de bank contant op te nemen.

Volgens het Kifid heeft ABN Amro in beginsel een grote mate van beleidsvrijheid en kan het daarbinnen zelf bepalen hoe het de dienstverlening inricht. Het klachteninstituut stelt dat het opheffen van de baliefunctie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. "De bank biedt hiervoor immers een redelijk alternatief, in de vorm van geldautomaten", aldus het Kifid.

De klanten hebben niet nader toegelicht waarom zij hun geld niet op een andere manier van hun bankrekening kunnen halen. "Bovendien valt ook niet in te zien waarom de baliefunctie de consumenten bij een eventueel faillissement van de bank meer zekerheid zou bieden. De bank merkt terecht op dat ook dan eerst contant geld aanwezig zal moeten zijn bij de bank en dat de consumenten dan bovendien ook niet de enige zullen zijn die hun geld bij de bank willen weghalen", voegt het klachteninstituut toe.

Het klachteninstituut stelt verder dat het niet op voorhand kan vaststellen dat geldautomaten in geval van een crisis niet meer zullen functioneren. "Bovendien geldt ook daarvoor dat in geval van een dusdanig ernstige crisis dat de geldautomaten niet meer functioneren, niet valt in te zien waarom de baliefunctie de consumenten dan nog wel de mogelijkheid geeft om hun geld van de bank te halen."

Wat betreft het niet informeren van de klanten noemt het Kifid dit niet relevant, omdat dit hun situatie niet anders maakt. "De consumenten kunnen immers ook nu hun geld van hun bankrekening afhalen, alleen niet op de wijze waarop zij dat kennelijk willen. De commissie ziet niet in waarom de consumenten geen gebruik kunnen maken van de nog aanwezige mogelijkheden", aldus het oordeel. De vordering van de klanten is door het Kifid afgewezen (pdf).