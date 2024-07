Minister: zorgelijk dat naleving AVG bij overheid niet altijd vanzelfsprekend is

Het is zorgelijk dat het naleven van de AVG bij de overheid niet altijd vanzelfsprekend is, zo stelt demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming, die kennis en bewustzijn over de AVG bij alle overheidsorganisaties verder wil stimuleren. De minister reageerde op onderzoek van het WODC naar het naleven van de privacywet door overheidsinstanties.

"De kennis van de AVG bij overheden neemt toe. Maar dat betekent niet dat naleving van de AVG altijd vanzelfsprekend is. Dat is vaak geen bewuste keuze. Soms ontbreekt voldoende besef dat het beoordelen van AVG-aspecten vooraf moet gaan aan een verwerking van persoonsgegevens. Een enkele keer is expliciet sprake van een keuze om niet na te leven, en is de beleidsdoelstelling leidend ten koste van AVG-naleving", aldus de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers zien overheidsinstanties gegevensverwerking vaak als oplossing voor problemen in plaats van een middel. "De kennis van de AVG bij overheden neemt toe. Dat betekent echter niet dat naleving van de AVG bij de overheid altijd vanzelfsprekend is, wat een zorgelijk gegeven is gezien de rol van de overheid in de maatschappij", reageert minister Weerwind op het onderzoek (pdf).

De bewindsman stelt dat hoe meer AVG-bewustzijn er op besluitvormend niveau is, hoe meer voorkomen wordt dat er werkprocessen worden ingericht die indruisen tegen de AVG. "Daarom vergroot het kabinet de kennis over de AVG binnen de Rijksoverheid. Met de Algemene Bestuursdienst (ABD) zijn afspraken gemaakt dat in het opleidingstraject van topambtenaren de bewustwording en kennis van de AVG wordt vergroot door middel van een privacy leergang." Daarnaast zal kennis en bewustzijn over de AVG bij alle overheidsorganisaties verder worden gestimuleerd.

Afsluitend merkt Weerwind op dat naleving van de AVG in veel gevallen mensenwerk blijft. "Dat betekent dat nooit helemaal kan worden uitgesloten dat de naleving in voorkomende gevallen tekortschiet." Volgens de minister is het dan ook belangrijk om factoren aan te pakken die een rol spelen bij structurele tekortkomingen.