Brussel opgeroepen om voorstel voor chatcontrole in te trekken

Een coalitie van bijna vijftig maatschappelijke organisaties, waaronder het Nederlandse Offlimits, Bits of Freedom, Vrijschrift.org en ECNL, hebben de Europese Commissie opgeroepen om het voorstel voor chatcontrole in te trekken en zich te richten op maatregelen die kinderen echt beschermen (pdf). Brussel kwam twee jaar geleden met het plan om alle chatberichten van alle Europeanen te controleren.

Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Eind vorige maand wilde toenmalig EU-voorzitter België binnen de Raad over een eigen versie van het plan stemmen, maar besloot die stemming te schrappen omdat er niet voldoende voorstemmers waren. De maatschappelijke organisaties hebben de huidige EU-voorzitter Hongarije, alsmede de Raad en het Europees Parlement nu via een brief opgeroepen om te eisen dat de Europese Commissie het voorstel intrekt.

In plaats daarvan moet er worden samengewerkt met kinderbeschermingsorganisaties, digitale mensenrechtenorganisaties, cybersecurity-experts en andere technologen om nieuwe technische en niet-technische oplossingen te ontwikkelen die rechtmatig, gericht en technisch haalbaar zijn. Daarnaast moet er worden gekeken naar de Digital Services Act (DSA) voor het snel en proportioneel verwijderen van illegaal materiaal.

Verder moet er worden geïnvesteerd in de capaciteit en bekend van hulplijnen zoals de kindertelefoon en moeten EU-lidstaten inzetten op preventie, waaronder educatie en andere sociale maatregelen, die volgens de organisaties effectiever zijn in het stoppen van misbruik voordat het kan plaatsvinden. Naast de eerder genoemde Nederlandse organisaties staan onder andere ook de Chaos Computer Club, EFF, Electronic Privacy Information Center (EPIC), European Digital Rights (EDRi) en het Tor Project op de lijst van organisaties die de brief hebben ondertekend.