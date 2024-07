Politie haalt servers achter crimineel gebruik Cobalt Strike offline

Bij een internationale operatie waar Europol en de Nederlandse politie aan deelnamen is het crimineel gebruik van de tool Cobalt Strike aangepakt en zijn bijna zeshonderd ip-adressen offline gehaald. Dat meldt Europol vandaag. Cobalt Strike is door Fortra ontwikkelde software voor het uitvoeren van penetratietests. Via de software is het mogelijk om een besmet systeem op afstand opdrachten te geven. Deze opdrachten worden vanaf een externe server gegeven.

Cobalt Strike is een legitiem product waarvoor gebruikers moeten betalen. Een enkele licentie kost 5900 dollar per jaar. Daarnaast ondergaan kopers eerst een screening. Er zijn echter allerlei gelekte en gekraakte versies van de software in omloop die bij daadwerkelijke aanvallen wordt ingezet, zoals ransomware-aanvallen. Cobalt Strike wordt zo vaak bij aanvallen aangetroffen dat het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid hier eerder nog een waarschuwing voor gaf.

Vorige week deden politiediensten uit verschillende landen tijdens operatie 'Morpheus' onderzoek naar ip-adressen en domeinen die voor oudere, gekraakte versies van Cobalt Strike worden gebruikt. In totaal werden er 690 ip-adressen geïdentificeerd en aan providers in 27 landen doorgegeven. Aan het eind van de week waren 593 ip-adressen offline gehaald, aldus Europol. Bij de operatie werkten politiediensten samen met private bedrijven, waaronder BAE Systems Digital Intelligence, Trellix, Spamhaus, abuse.ch en The Shadowserver Foundation.