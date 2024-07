Vorig kabinet zag verbod op gerichte advertenties via tracking niet zitten

Het vorige kabinet zag een verbod op gepersonaliseerde advertenties op basis van tracking niet zitten, zo liet voormalig demissionair staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering net voor de kabinetswissel weten. Van Huffelen reageerde vorige week op vragen van PvdA-GroenLinks. De partij had het kabinet gevraagd om wetgeving met strengere maatregelen om gepersonaliseerd adverteren gebaseerd op tracking te verbieden.

"Het huidige kabinet is niet van mening dat gepersonaliseerd adverteren gebaseerd op tracking verboden moet worden. Voorop staat dat bij deze, en ander verwerkingen van persoonsgegevens, de AVG dient te worden nageleefd", reageerde Van Huffelen. Ze voegde toe dat de manier waarop websites nu toestemming voor gerichte advertenties vragen niet altijd leidt tot een 'prettige gebruikerservaring'. "Eindgebruikers accepteren daardoor vaak de cookies, ondanks dat dat mogelijk niet is wat zij echt willen", aldus de voormalige staatssecretaris.

Wel heeft Nederland vorige maand informeel gesproken over de problematiek rondom cookies en om bijvoorbeeld Europese cookiewetgeving in een apart traject los van de ePrivacyverordening te behandelen. Nederland zou hier een non-paper voor maken. Dergelijke documenten worden gebruikt als discussiedocument om ideeën over toekomstig beleid te onderzoeken.

Op 11 juni werd in Brussel met andere EU-lidstaten een 'conceptdiscussiepaper' besproken. "Vanwege de aankomende kabinetswissel vinden wij het echter niet opportuun om op dit moment een non-paper te publiceren. Een tijdspad voor het publiceren van een non-paper en het delen daarvan met de Tweede Kamer is aan het nieuwe kabinet", laat Van Huffelen verder weten (pdf).

"Het verzamelen van data is totaal onnodig om relevante advertenties te laten zien. Dit laat weer zien dat we het probleem aan moeten pakken bij de bron, met strenge regels, anders verandert het huidige systeem nooit. Bij de EU-internetwetgeving die nu op tafel ligt moeten we duidelijke grenzen stellen, ook als die tegen de financiële belangen van de grote techbedrijven ingaan”, zo liet GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak een paar jaar geleden weten.