'Veel websites en apps gebruiken dark patterns om gebruikers te manipuleren'

Websites en apps maken op grote schaal gebruik van 'dark patterns' om gebruikers te manipuleren zodat ze meer persoonlijke informatie afstaan dan ze eigenlijk willen of op andere wijze worden beïnvloed om keuzes te maken die financiele gevolgen hebben. Dat melden het Global Privacy Enforcement Network (GPEN), het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) en de Amerikaanse toezichthouder FTC op basis van een analyse (pdf).

Voor de analyse werden meer dan duizend websites en mobiele applicaties bekeken. Bijna 76 procent maakt gebruik van tenminste één dark pattern. Twee derde gebruikte meerdere dark patterns. Dit zijn bijvoorbeeld knoppen, kleuren en teksten waarmee bedrijven gebruikers een bepaalde kant op duwen, bijvoorbeeld om meer persoonsgegevens af te staan of aankopen te doen.

De dark patterns die het vaakst voorkwamen worden omschreven als 'sneaking practices', zoals het verbergen of vertragen van informatie die invloed op de aankoopbeslissing zou hebben, en 'interfacebeïnvloeding', zoals het verbergen van belangrijke informatie of het voorselecteren van opties die informatie op zo'n manier framen dat gebruikers worden gestuurd naar een beslissing die gunstig voor het bedrijf is.

Volgens het GPEN laten de resultaten zien dat misleidende ontwerppatronen zowel privacy als consumentenbescherming raken. De organisatie roept organisaties op om hun platforms zo te ontwerpen, waaronder de bijbehorende privacycommunicatie en -keuzes, dat gebruikers geïnformeerde privacykeuzes maken die overeenkomen met hun voorkeuren.

"Goed ontwerp bestaat uit standaardinstellingen die de beste privacybescherming bieden; het benadrukken van privacyopties; neutrale bewoording en ontwerp om privacykeuzes op een eerlijke en transparante manier te bieden; minder clicks om privacyinformatie te vinden, uit te loggen of een account te verwijderen en 'just-in-time' contextueel relevante toestemmingsopties", zo adviseert het GPEN. "Door gebruikers online ervaringen te bieden die vrij zijn van beïnvloeding, manipulatie en dwang, kunnen organisaties gebruikersvertrouwen opbouwen en privacy een competitief voordeel maken."