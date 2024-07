BBB en NSC willen opheldering over meerwaarde en privacy digitale euro

De BBB en NSC hebben minister Heinen van Financiën vragen gesteld over de meerwaarde en privacy van de digitale euro. Aanleiding is een vergadering van de Eurogroep die deze week plaatsvindt waarbij de digitale euro mogelijk wordt besproken. De gepresenteerde agenda voor het overleg is aanleiding voor de twee partijen om opheldering te vragen.

Zo wil NSC weten wat de toegevoegde waarde van de digitale euro is. "Wat voegt dit toe aan de girale en chartale euro? Een digitale euro werkt toch ongeveer hetzelfde als een girale euro op een bankrekening? Waarom is het om technische redenen onzeker of de offline digitale euro ingevoerd kan worden? Offline digitaal geld bestond toch al in Nederland tot 2015 in de vorm van de chipknip?"

BBB wil meer duidelijkheid over de privacy van de munt. "De voorganger van de minister schreef dat privacywaarborgen essentieel zijn. Alle gebruiksdata worden dan ook gepseudonimiseerd. Kan de minister aangeven hoe makkelijk het zou zijn voor beleidsmakers om deze pseudonimisatie op te heffen in de toekomst, welke eventuele (wets)wijzigingen zouden daarvoor nodig zijn?" Heinen moet de vragen nog beantwoorden.