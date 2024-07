Duitse overheid kondigt 'code oranje' af wegens 'bedrijfskritische' storingen

De Duitse overheid heeft wegens de problemen met de beveiligingssoftware van CrowdStrike 'code oranje' afgekondigd. Dat wil zeggen dat de it-dreiging voor grootschalige verstoring van de bedrijfsvoering kan zorgen. "De it-dreigingssituatie is bedrijfskritisch. Grootschalige verstoring van normale operaties", aldus het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Net als in Nederland heeft de 'defecte' update van CrowdStrike ook in Duitsland voor allerlei problemen gezorgd. Zo werden bijna honderd vluchten in het land geannuleerd. Ook zijn vitale diensten in Duitsland getroffen. "Vanwege de wereldwijde verspreiding van de tool, zijn er grootschalige verstoringen bij een groot aantal organisaties. Verschillende beheerders van vitale infrastructuur uit verschillende sectoren hebben het BSI laten weten dat ze getroffen zijn en hebben in sommige gevallen het leveren van de vitale dienst beperkt."

De Duitse overheidsdienst wijst ook naar de wereldwijde gevolgen van de Azure-storing bij Microsoft. Het is volgens het BSI nog niet duidelijk of beide incidenten aan elkaar gerelateerd zijn. Eerder dit jaar besloot de overheidsdienst ook al 'code oranje' af te kondigen wegens 17.000 kwetsbare Exchange-servers in het land die één of meerdere kritieke kwetsbaarheden bevatten en daardoor risico liepen om te worden aangevallen. Het hoogste niveau, 'code rood', werd in 2021 wegens het Log4j-lek afgegeven.