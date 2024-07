Advertorial: 6x tips voor veilig werken met Microsoft 365

Microsoft 365 wordt binnen veel organisaties gebruikt als een cruciale tool voor productiviteit en samenwerking. Echter, de groeiende dreiging van cyberaanvallen maakt het noodzakelijk om extra beveiligingsmaatregelen te treffen. Het doel van ons artikel is om meer organisaties te stimuleren om veiliger te werken. We willen je aansporen om de onderstaande oplossingen te realiseren en zo de beveiliging van je Microsoft 365-omgeving te verbeteren.

1. Beperk Toegang met Conditional Access

Conditional Access in Microsoft 365 is een krachtig hulpmiddel om toegang tot je omgeving te beperken. Met Conditional Access kun je specifieke voorwaarden instellen die moeten worden voldaan voordat toegang wordt verleend, zoals geografische locatie, apparaatstatus, of het gebruik van Multi-Factor Authenticatie (MFA). Dit zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde en veilige verbindingen worden toegestaan.

2. Implementeer Identity Protection

Identity Protection helpt bij het detecteren van verdachte aanmeldingsactiviteiten en beschermt gebruikers tegen identiteitsdiefstal. Microsoft 365 biedt tools zoals Azure AD Identity Protection die risicovolle aanmeldingen automatisch kunnen detecteren en reageren door aanvullende verificatie of blokkering van verdachte activiteiten.

3. Activeer Data Loss Prevention (DLP)

Met Data Loss Prevention (DLP) kun je gevoelige informatie binnen je organisatie identificeren, monitoren en beschermen. DLP helpt bij het voorkomen van onbedoelde datalekken door bepaalde acties te blokkeren, zoals het verzenden van vertrouwelijke informatie via e-mail. Deze tools helpen je om de controle over je data te behouden en te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

4. Gebruik Microsoft Defender for Office 365

Microsoft Defender for Office 365 biedt uitgebreide bedreigingsbeveiliging die je helpt om je tegen complexe cyberaanvallen te beschermen. Het biedt functies zoals real-time bedreigingsdetectie, beveiliging tegen phishing-aanvallen, en beveiligd mailen met link- en bijlagescreening. Dit voorkomt dat malware je netwerk binnenkomt en beschermt je tegen kwaadaardige content.

5. Train je Medewerkers

Menselijke fouten zijn vaak de zwakste schakel in de beveiliging. Zorg ervoor dat je medewerkers regelmatig getraind worden in beveiligingsbewustzijn. Dit kan variëren van het herkennen van phishing-e-mails tot het correct omgaan met gevoelige informatie. Microsoft 365 biedt tools zoals Microsoft Defender for Office 365 die kunnen helpen bij het trainen van je team door middel van gesimuleerde aanvallen.

6. Implementeer Mobile Device Management (MDM) met Microsoft Intune

In een wereld waar werken op afstand steeds normaler wordt, is het belangrijk om ook mobiele apparaten goed te beveiligen. Mobile Device Management (MDM) met Microsoft Intune stelt je in staat om apparaten die toegang hebben tot je Microsoft 365-omgeving te beheren en beveiligen. Hiermee kun je onder andere apparaten op afstand wissen bij verlies of diefstal, en zorgen dat alleen geautoriseerde apps worden gebruikt. Microsoft Intune integreert naadloos met Microsoft 365 voor een optimale beveiliging.