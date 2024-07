Politie zette IMSI-catcher in tegen maker 'Zwitsers zakmes voor cybercrime'

De politie heeft een IMSI-catcher ingezet tegen een 26-jarige man uit Assen, die een 'Zwitsers zakmes voor cybercrime' ontwikkelde en daarmee allerlei misdrijven pleegde. De man is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. Daarnaast moet hij slachtoffers een schadevergoeding van ruim tienduizend euro betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) had een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist.

De applicatie van de man bood verschillende functionaliteiten voor het plegen van cybercrime. Zo was het mogelijk om phishingmails te versturen, het testen van verkregen inloggegevens, overnemen van accounts, met gestolen inloggegevens bestellingen bij webshops plaatsen en het aanpassen van afbeeldingen van identiteitsbewijzen voor het plegen van identiteitsfraude.

E-mails met bevestigingen van bestellingen of aanmaningen van onbetaalde facturen die slachtoffers ontvingen werden automatisch onderschept, door in de mailbox van slachtoffers filters/regels in te stellen. Naast het plaatsen van frauduleuze bestellingen wist de man volgens het OM ook bitcoin en andere crypto van zijn slachtoffers te stelen, door op hun wallets in te loggen.

IMSI-catcher

Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat de politie een IMSI-catcher tegen de verdachte heeft ingezet. Een IMSI-catcher is een apparaat dat zich voordoet als een basisstation voor mobiele telefonie waar mobiele telefoons in de buurt zich bij aanmelden. De mobiele telefoons laten bij het aanmelden kenmerken zoals IMSI- en IMEI-nummer achter, en worden vervolgens doorgestuurd naar een echte telefoonmast. Op deze manier kunnen opsporingsdiensten het IMSI- en IMEI-nummer van een telefoon in handen krijgen.

"Bovendien blijkt aan de hand van een IMSI-catcher en een analyse van meereisbewegingen dat deze telefoon meestal dezelfde reisbewegingen als de iPhone Pro Max heeft gemaakt en dat verdachte de iPhone XS daadwerkelijk op zak heeft gehad. Gelet daarop en in aanmerking nemend dat verdachte de [applicatie] -servers heeft beheerd en de iPhone XS beheerverbindingen met die servers heeft gemaakt, acht de rechtbank het aannemelijk dat verdachte de iPhone XS in de ten laste gelegde periode heeft gebruikt. De rechtbank stelt dit dan ook vast", zo staat in het vonnis vermeld.

Multifunctionele applicatie voor cybercrime

Volgens de rechter heeft de Assenaar een 'multifunctionele applicatie ontwikkeld waarmee hij zelf en anderen verschillende vormen van cybercrime konden plegen. "Met zijn handelen heeft verdachte met de door hem (door)ontwikkelde applicatie niet alleen cybercriminaliteit gefaciliteerd, hij heeft zich hieraan ook zelf schuldig gemaakt." De verdachte was al een keer eerder wegens cybercrime veroordeeld. Toch wilde de rechter niet in de eis van het OM meegaan, mede vanwege de jonge leeftijd van de verdachte.