CrowdStrike-ceo in VS opgeroepen om te getuigen over wereldwijde storing

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft CrowdStrike-ceo George Kurtz opgeroepen om te getuigen over de wereldwijde computerstoring die de software van het securitybedrijf afgelopen vrijdag veroorzaakte. "We kunnen de omvang van dit incident niet negeren, wat sommigen de grootste it-storing in de geschiedenis hebben genoemd", aldus de voorzitters van de commissie Homeland Security van het Huis van Afgevaardigden (pdf).

Volgens de commissievoorzitters verdienen Amerikanen om te weten hoe het incident kon plaatsvinden en welke maatregelen CrowdStrike nu neemt. In de Verenigde Staten zijn als gevolg van het incident meer dan twintigduizend vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen Delta Air Lines kreeg al met meer dan vijfduizend geannuleerde vluchten te maken. Daarnaast had de storing ook gevolgen voor banken, gezondheidszorg, media en hulpdiensten.

"Dit incident moet dienen als een bredere waarschuwing over de nationale veiligheidsrisico's die met netwerkafhankelijkheden te maken hebben", aldus de voorzitters. Daarbij stellen ze ook dat door Rusland en China gesteunde cyberactoren zullen kijken hoe de Verenigde Staten op het incident reageren. Kurtz is gevraagd om uiterlijk vanmiddag 17.00 uur Amerikaanse tijd een afspraak voor de hoorzitting te maken.