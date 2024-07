FTC onderzoekt 'surveillance pricing' dat productprijs aan privédata koppelt

De Amerikaanse toezichthouder FTC is een onderzoek gestart naar 'surveillance pricing', waarbij mensen voor hetzelfde product of dienst verschillende prijzen betalen, afhankelijk van hun browsegeschiedenis, gebruikt apparaat, locatie, kredietgeschiedenis of eerdere aankopen. Volgens de FTC kan een dergelijke werkwijze gevolgen hebben voor privacy, concurrentie en consumentenbescherming.

De toezichthouder heeft acht bedrijven die surveillance pricing producten aanbieden opgedragen om meer informatie hierover te verstrekken. Zo wil de FTC naar eigen zeggen beter begrijpen hoe surveillance pricing mensen raakt, met name als de te betalen prijs is gebaseerd op het surveilleren van de persoonlijke eigenschappen en het gedrag van een individu.

"Bedrijven die de persoonlijke data van Amerikanen verzamelen kunnen de privacy van mensen in gevaar brengen. Nu kunnen bedrijven deze grote hoeveelheden persoonlijke informatie misbruiken om mensen hogere prijzen te rekenen", aldus Lina Khan van de FTC. De toezichthouder zal onder andere kijken hoe de acht bedrijven AI en andere technologieën, alsmede historische en real-time klantgegevens gebruiken om gepersonaliseerde prijzen aan te bieden.

De FTC heeft Mastercard, Revionics, Bloomreach, JPMorgan Chase, Task Software, PROS, Accenture en McKinsey & Co opgedragen de gevraagde informatie te verstrekken. De toezichthouder kan handhavende maatregelen nemen als blijkt dat wetgeving wordt geschonden.