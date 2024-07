Malafide file sharing app in Google Play Store 30.000 keer gedownload

Een malafide file sharing app in de Google Play Store is twee jaar lang onopgemerkt gebleven en in die tijd meer dan dertigduizend keer gedownload voordat die werd opgemerkt en verwijderd. De app, met de naam AirFS, deed zich voor als een app voor het uitwisselen van bestanden via wifi. De app, die volgens veel gebruikers niet werkte, was echter met de Mandrake-spyware besmet die aanvallers vergaande controle over de telefoons van slachtoffers geeft.

De Mandrake-spyware kan sms-berichten versturen, verzamelen en verwijderen, telefoongesprekken starten of beëindigen, de telefoon resetten, valse notificaties tonen, gps-tracking inschakelen, applicaties installeren en verwijderen, gebruikersgegevens en systeeminformatie stelen, alsmede inloggegevens uit browsers en bank-apps. Ook biedt de malware remote access tot de telefoon en kan phishing-overlays over applicaties plaatsen.

Antivirusbedrijf Kaspersky ontdekte begin dit jaar vijf apps in de Google Play Store die met Mandrake besmet waren. De vijf apps waren in totaal meer dan 32.000 keer gedownload. AirFS is met dertigduizend downloads het meest gedownload. De app was van 18 april 2022 tot 16 maart 2024 in de Play Store te vinden. Ook de vier andere apps stonden al sinds 2022 in de Play Store. Het is niet voor het eerste dat de Mandrake-spyware in de Play Store wordt aangetroffen. In 2020 was dat ook al het geval.