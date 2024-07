Siri-lek geeft aanvaller toegang tot data op vergrendelde iPhone en Mac

Verschillende kwetsbaarheden in Apples spraakassistent Siri maken het mogelijk voor een aanvaller met fysieke toegang tot een vergrendelde iPhone of Mac om gevoelige informatie te stelen. Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de problemen te verhelpen. "Een aanvaller met fysieke toegang kan Siri gebruiken om toegang tot gevoelige gebruikersgegevens te krijgen", aldus de beknopte uitleg van Apple.

In het geval van iOS 17.6 en iPadOS 17.6 gaat het om vier kwetsbaarheden (CVE-2024-40813, CVE-2024-40786, CVE-2024-40818 en CVE-2024-40822). Daarnaast is ook een kwetsbaarheid in VoiceOver verholpen waardoor een aanvaller afgeschermde content op een vergrendelde iPhone of iPad kan bekijken. Twee van de Siri-kwetsbaarheden zijn ook in macOS gepatcht, onder andere door de opties te beperken die op een vergrendeld toestel worden aangeboden. Verdere details over de Siri-wetsbaarheden zijn niet gegeven.

Tevens heeft Apple in macOS ook de 'regreSSHion' kwetsbaarheid in OpenSSH gepatcht. De mogelijkheid om via SSH op een Mac in te loggen staat standaard uitgeschakeld. Via het beveiligingslek kan een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand op kwetsbare systemen code als root kan uitvoeren.

Mac-gebruikers kunnen updaten naar macOS Monterey 12.7.6, macOS Ventura 13.6.8 of macOS Sonoma 14.6. Voor eigenaren van een iPhone of iPad zijn iOS en iPadOS 16.7.9 en iOS en iPadOS 17.6 verschenen.