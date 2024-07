Meta schikt zaak over illegaal verzamelen biometrische data voor 1,4 miljard

Meta heeft een zaak in de Amerikaanse staat Texas over het illegaal verzamelen van biometrische data van gebruikers geschikt voor een bedrag van 1,4 miljard dollar. Het is de grootste schikking die ooit door één staat is gerealiseerd en de grootste privacyschikking door een procureur-generaal, zo stelt procureur-generaal Ken Paxton van Texas.

Volgens de aanklacht heeft Meta op onrechtmatige wijze de biometrische gegevens van miljoenen Texaanse Facebookgebruikers verzameld. In 2011 rolde het platform een nieuwe feature uit genaamd Tag Suggestions. Deze feature werd automatisch voor alle Texaanse Facebookgebruikers ingeschakeld, zonder uit te leggen hoe die precies werkte, aldus de aanklacht. Zonder dat gebruikers dit wisten werd op elke geüploade foto gezichtsherkenningssoftware toegepast.

Via de software werden gezichtsgegevens van mensen op de foto's verzameld. Meta wist dat het hiermee de Capture or Use of Biometric Identifier Act overtrad, die het bedrijven verbiedt om biometrische informatie van mensen te verzamelen, tenzij mensen worden geïnformeerd en hiervoor toestemming geven. Hiermee is de privacy van gebruikers geschonden en de wet overtreden, aldus Paxton. Meta zal het bedrag van 1,4 miljard dollar over een periode van vijf jaar betalen.