FBI waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als medewerker cryptobeurs

De FBI heeft vandaag een waarschuwing gegeven voor oplichters die zich voordoen als medewerkers van een cryptobeurs en stellen dat er een probleem is met de wallet of account van het slachtoffer of iemand de cryptovaluta probeert te stelen. Vervolgens vraagt de zogenaamde medewerker om inloggegevens, verzoekt het slachtoffer een link te openen of andere informatie te delen. De oplichter kan vervolgens de cryptovaluta van het slachtoffer stelen, aldus de waarschuwing.

De Amerikaanse opsporingsdienst adviseert om telefoontjes waarin wordt gesteld dat er een probleem is met een account meteen op te hangen. Vervolgens kan het officiële telefoonnummer van de cryptobeurs worden gebeld om te controleren of er inderdaad een probleem is. Verder wordt afgeraden om links en bestanden te openen die de beller doorstuurt. Als laatste stelt de FBI om voorzichtig te zijn met diensten die claimen gestolen cryptovaluta te kunnen terughalen.