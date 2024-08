EFF: wereldwijde storing wake-up call om digitale monocultuur te doorbreken

De wereldwijde computerstoring die cybersecuritybedrijf CrowdStrike vorige maand veroorzaakte is een wake-up call om digitale monocultuur te doorbreken, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF, die daarbij vooral kijkt naar toezichthouders en beleidsmakers. Volgens de EFF heeft het decennialang niet nemen van antitrustmaatregelen ervoor gezorgd dat industrieën van dezelfde tools afhankelijk zijn, waardoor incidenten zoals de CrowdStrike-storing onvermijdelijk zijn geworden.

"We eisen dat toezichthouders digitale monoculturen opbreken die voor een minder competitieve, minder veilige en minder vrije digitale wereld zorgen", zegt de EFF. De burgerrechtenbeweging voegt toe dat de fragiliteit van digitale monoculturen verdergaat dan één specifiek bedrijf. "Het is het gevolg dat macht te veel gecentreerd is bij een aantal grote bedrijven."

De EFF omschrijft het probleem bij CrowdStrike als de vonk die het kruitvat van digitale monoculturen liet ontploffen. "De VS heeft een monopolistische tech-industrie niet alleen getolereerd, maar juist aangemoedigd, met te weinig concurrentie op belangrijke markten. Decennia van antitrustbeleid zijn gebaseerd op het misplaatste idee dat de enorme grootte techbedrijven efficiënt maakt en beter klanten laat bedienen."

Dit heeft ervoor gezorgd dat luchthavens, ziekenhuizen, banken, scholen en meer allemaal van dezelfde software afhankelijk zijn, die kwetsbaar voor dezelfde bugs en 'hacks' is. "We hebben een tech-industrie gecreëerd die too big to fail is", zo stelt de burgerrechtenbeweging. Als voorbeelden noemt het Android en iPhone, Windows en Mac, Gmail en Outlook, Chrome en Safari, en voor endpoint-security Microsoft en CrowdStrike.

"Net zoals met monoculturen in de landbouw, maakt het gebrek aan diversiteit het gehele ecosysteem kwetsbaarder. Een nieuwe plaag of ziekte kan zonder een back-upplan voor grootschalige ineenstorting zorgen", gaat de EFF verder. Er moet daarom meer diversiteit in de techmarkt komen, wat volgens de burgerrechtenbeweging kan worden gedaan door antitrusthandhaving en organisaties die diversiteit van it-systemen een prioriteit maken.

"De CrowdStrike-storing is een wake-up call van miljarden dollars om antitrust een onmiddellijke prioriteit te maken. Het gaat niet alleen om het voorkomen van de volgende crash - het gaat om het opbouwen van een toekomst waar onze digitale wereld net zo divers en veerkrachtig is als de mensen die ervan afhankelijk zijn", besluit de burgerrechtenbeweging haar pleidooi.