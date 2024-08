Man die duizenden mensen via malafide pop-ups oplichtte krijgt 7 jaar cel

Een Indiase man die via malafide pop-ups duizenden mensen oplichtte en daarmee miljoenen dollars verdiende is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Daarnaast moet hij afstand doen van een bedrag van 6,1 miljoen dollar. De verdachte gaf van 2015 tot en met 2018 leiding aan een groep oplichters die via pop-ups mensen lieten geloven dat hun computer met malware besmet was.

In de pop-up stond ook een telefoonnummer dat gebeld moest worden voor het oplossen van het zogenaamde probleem. Daarbij werd vaak voorgedaan als de pop-up van Microsoft afkomstig was en het getoonde nummer de helpdesk van het techbedrijf was. In werkelijkheid ging het om oplichters die slachtoffers grote geldbedragen lieten betalen voor het oplossen van de zogenaamde problemen.

Volgens de openbaar aanklager in de Verenigde Staten zijn via de pop-ups van deze bende minstens 6500 mensen in de VS en Canada opgelicht, voor een bedrag van meer dan zes miljoen dollar. Twee handlangers van de verdachte werden eerder veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk ruim acht jaar en één jaar. Eén van de handlangers moest afstand doen van 4,6 miljoen dollar en een vergoeding van 2,7 miljoen dollar betalen.