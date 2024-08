Firefox vervangt HTTP door HTTPS als standaard protocol in adresbalk

Mozilla heeft vandaag een nieuwe versie van Firefox uitgebracht waarin HTTP als standaard protocol in de adresbalk is vervangen door HTTPS. Dit houdt in dat de browser standaard via HTTPS verbinding met websites probeert te maken. Wanneer een website niet beschikbaar is via HTTPS zal Firefox terugvallen op HTTP. Dat laat Mozilla in de release notes van Firefox 129 weten. Meer dan tachtig procent van de webpagina's die Firefox wereldwijd laadt gaat via HTTPS.

Verder is het nu voor gebruikers van Windows 11, Linux en Android 10 of nieuwer mogelijk om HTTPS DNS records via de DNS-resolver van het besturingssysteem te resolven. Voorheen vereiste dit dat DNS over HTTPS was ingeschakeld. Naast de nieuwe features zijn er veertien kwetsbaarheden in de browser gepatcht die onder andere spoofingaanvallen, sandbox escapes en mogelijk ook code execution mogelijk maken. Updaten naar Firefox 129 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.